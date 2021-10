Laura Tesoro: “Mijn fans nog eens teleurstellen? Dat krijg ik niet over mijn hart”

De stem is opgewarmd, de danspasjes zijn ingestudeerd en de band zit op hete kolen. Laura Tesoro kijkt uit naar het moment dat ze eindelijk op tournee kan met haar debuutplaat Limits. Om te tonen dat ze, intussen zeven jaar na haar auditie in The voice, haar stem heeft gevonden. “De goesting is de voorbije twee jaar alleen maar groter geworden. Binnenkort hoef ik op optredens geen covers meer te zingen.”