Dit zijn de eerste beelden van het tweede seizoen van ‘Tiger king’ met Joe Exotic op Netflix

Vorig jaar groeide de docureeks Tiger king, over het bizarre maar waargebeurde verhaal van dierenparkeigenaar Joe Exotic, uit tot een gigantische hit. Logisch dus, dat streamingdienst Netflix aasde op een vervolg. De eerste beelden maakten alvast duidelijk dat de figuren uit reeks één zullen vertellen welk effect de hype op hun leven had.

“Denk je dat je alles hebt gezien? Dat is niet zo.” Nochtans moet je van goeden huize komen om het eerste seizoen van Tiger king te overtreffen in absurditeit. Tijdens de eerste coronagolf verslond menig kijker vorig jaar de acht afleveringen van de docureeks op Netflix, die aantoonde dat de realiteit de fictie vaak overstijgt.

Voor wie de hype vorig jaar aan zich liet voorbijgaan: Tiger king vertelde het waargebeurde verhaal van Joseph ‘Joe Exotic’ Schreibvogel (58), de excentrieke eigenaar van een dierenpark in Oklahoma die in 2019 werd veroordeeld voor maar liefst zeventien verschillende gevallen van dierenmishandeling. Werd hem nog ten laste gelegd: het (laten) vermoorden van vijf tijgers en het beramen van een huurmoord op zijn rivale, dierenrechtenactiviste Carole Baskin (60).

Op 17 november krijgt de populaire reeks een tweede seizoen. In de eerste beelden, die dinsdag werden gelost, werd alvast duidelijk dat de kleurrijke figuren uit het eerste deel vertellen welk effect de plotse hype op hun leven had. Carole Baskin zal daar alvast niet bij zijn. Zij was niet opgezet met de manier waarop ze in de reeks werd geportretteerd en weigerde medewerking aan nieuwe afleveringen.

Al wil dat niet zeggen dat ze niet zal vernoemd worden in het tweede seizoen. De trailer doet immers uitschijnen dat er dieper wordt ingegaan op de verdwijningszaak van haar tweede man, Don Lewis. In 1997 verdween die spoorloos. De zaak werd nooit opgehelderd.