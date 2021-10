Zes ambassadeurs in Soedan (onder wie die van de EU) uit hun functie ontheven

Na de militaire staatsgreep in Soedan heeft de legerleiding zes ambassadeurs – onder wie de gezant van het land bij de Europese Unie – uit hun functie ontheven. Dat is donderdag bekendgemaakt.

De Soedanese ambassadeurs bij de Europese Unie, de Verenigde Staten, China, Frankrijk, Qatar en het hoofd van de Soedanese missie in Genève zijn afgezet, klinkt het bij de Soedanese staatstelevisie. Een aantal Soedanese diplomaten had de militaire machtsovername veroordeeld en solidariteit betuigd met Soedanese betogers die zich verzetten tegen de staatsgreep.

“Wij herhalen onze niet-aflatende inzet en volledige steun voor de strijd van het Soedanese volk voor vrijheid, vrede en gerechtigheid en willen een permanent democratisch systeem in het land tot stand brengen”, aldus de Soedanese ambassadeurs in België, Frankrijk, Zwitserland, China, Zuid-Afrika, Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten in een gezamenlijke verklaring.

Het leger heeft afgelopen maandag de macht gegrepen in het Oost-Afrikaanse land en premier Abdallah Hamdok werd door onbekende mannen gearresteerd. Generaal Abdel Fattah al-Burhan kondigde aan dat de burgerleden van de overgangsregering van het land werden ontslagen en riep de noodtoestand uit.

De machtsgreep werd veroordeeld door de internationale gemeenschap. De Afrikaanse Unie kondigde woensdag aan dat het het lidmaatschap van Soedan zou schrappen, de VS en de EU verklaarden dat zij de afgezette Soedanese premier Abdullah Hamdok blijven erkennen als leider. De VS heeft het hulpprogramma van 700 miljoen dollar aan het land ook al opgeschort, maar ook de EU dreigt hulpbetalingen aan het land te bevriezen.