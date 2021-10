Auto belandt op openstaande brug: ouders en kind (1,5) staan doodsangsten uit

Hoe het ongeval omstreeks 16.45 uur precies kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht. Allicht stond het gezin met hun auto al stil op de brug, toen voor en achter hen de slagbomen naar beneden gingen.

“Er was een boot die op het punt om stond uit te varen”, bevestigt commissaris Marc Vranckx van de Leuvense politie. “Op een bepaald moment is de brug dan omhoog gekomen, waardoor de auto van de opengaande brug is gevallen, en op zijn dak is terechtgekomen op de gesloten slagboom.”

Gewond

Het koppel en hun kindje moeten doodsangsten hebben uitgestaan. Door de impact van de val van de auto raakten de ouders, twee dertigers, en hun kindje gewond. Ze zaten gekneld in de auto, en moesten door de Leuvense brandweer bevrijd worden. Daarna werden ze naar het Gasthuisbergziekenhuis gebracht voor verzorging. “Volgens de laatste informatie zouden hun verwondingen niet heel ernstig zijn”, aldus commissaris Vranckx.

Vertegenwoordigers van de Vlaamse Waterweg kwamen ter plaats om de omstandigheden van het incident te onderzoeken. Pas rond 19 uur werd het wrak weggetakeld, de overweg bleef nog een hele tijd gesloten.

