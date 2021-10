VIDEO. Divock Origi scoort heerlijk doelpunt voor Liverpool

Liverpool is in de achtste finales van de League Cup met 0-2 gaan winnen bij Preston North End, de voorlaatste uit de Engelse tweede klasse. Bij de Reds kreeg Divock Origi de kans om nog eens als basisspeler te starten.

Liverpool, dat bij momenten 80% balbezit had, kon pas in minuut 62 op voorsprong komen via Takumi Minamino. In minuut 84 zorgde Origi op heerlijke wijze voor de verdubbeling van de score. Liverpool bekert voort, Preston is uitgeschakeld.