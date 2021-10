Eden Hazard maakt voor de dertiende (!) keer zijn comeback bij Real Madrid, maar kan de Koninklijke niet aan zege helpen

Eden Hazard heeft voor de dertiende (!) keer zijn comeback gemaakt bij Real Madrid. In de competitiewedstrijd tegen Osasuna kreeg hij opnieuw geen basisplaats ten koste van Vinicius, maar onze landgenoot mocht in de 70ste minuut wel invallen. De Rode Duivel kon de Koninklijke echter niet naar de zege leiden. Real bleef in eigen huis steken op 0-0.

De voorbije drie seizoenen speelde Eden Hazard amper 27% van het maximaal mogelijke aantal minuten bij Real Madrid. Het was dan ook al voor de dertiende keer sinds zijn komst in 2019 dat Hazard zijn comeback maakte bij de Koninklijke. Tegen Osasuna maakte onze landgenoot zijn eerste speelminuten nadat hij bij de Rode Duivels tijdens de Nations League uitviel met een overbelasting van de rechterhamstring.

In de Clasico afgelopen weekend bleef Hazard nog een hele wedstrijd op de bank, maar dit keer gunde Real-coach Carlo Ancelotti Hazard dus toch wat minuten. Een basisplaats zat er echter niet in. Ancelotti zette onze landgenoot eerder deze week nog op scherp door aan te geven dat hij moet blijven werken om zijn basisplaats opnieuw te heroveren. “Eden is weer fit, maar ik verkies andere spelers boven hem. Hij moet blijven werken.”

Vinicius Jr. is de Rode Duivel immers voorbij in de pikorde en de 21-jarige Braziliaan kwam ook tegen Osasuna opnieuw vinnig voor de dag. Met enkele knappe acties was de winger in de eerste helft de gevaarlijkste man op het veld in een wedstrijd die niet heel veel om het lijf had.

Ook in de tweede helft was het Real dat het nadrukkelijkst op zoek ging naar een doelpunt, zonder succes. In de 70ste minuut was het dan eindelijk aan Hazard om aan te treden. De Rode Duivel kwam er echter verrassend niet in voor Vinicius. Wel kwam hij Asensio vervangen waardoor hij niet uitweek naar de linkerflank, maar wel een centralere rol op het veld kreeg. Onze landgenoot werd echter niet heel veel in het spel betrokken. Hij liet zich niet opmerken door snelle dribbels of scherpe acties en kon Real niet aan de zege helpen. De Koninklijke bleef in eigen huis steken op 0-0, maar blijft wel gedeeld leider in La Liga.