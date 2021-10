Amateurclub Knokke is altijd in voor een stunt in de beker en schakelde drie jaar geleden zelfs Standard uit. Woensdag lukte dat ei zo na opnieuw, ware het niet dat de Kortrijkse reservedoelman Joris Delle maar liefst vier strafschoppen stopte en finaal de held van een bleke Kortrijkse avond werd: 1-2!