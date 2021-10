Na 203 dagen heeft Beerschot nog eens een officiële wedstrijd kunnen winnen. De Mannekes wonnen met 0-4 op het veld van amateurclub Francs Borains en zitten bij de laatste 16 in de beker. Een stevige opsteker en een overwinning die door het bestuur in de tribune werd onthaald op high fives en knuffels. De opluchting is groot, al was de prestatie van de Mannekes zeker nog niet op 1A-niveau.