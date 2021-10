Eerste afvaller Bake off Vlaanderen is bekend: “Volledig terecht dat ik naar huis ga”

Een wedstrijd is altijd bikkelhard. Ook in de eerste aflevering van ‘Bake off Vlaanderen’ moest er al iemand naar huis gaan. Dat is de 29-jarige kindertandarts Hanne Vanclooster geworden.

Zelfs als ze moet vertrekken, verliest ze haar glimlach niet: “Het is niet erg”, zegt ze. “Ik probeer er het positieve ervan in te zien en ben blij dat ik hier geweest ben. Het is leuk om eens mee te maken. Het is volledig terecht dat ik naar huis ga.” Bij de eerste proef, een battenbergcake, zit de smaak wel goed, al heeft die volgens juryleden Herman Van Dender en Regula Ysewijn een verfijndere afwerking verdiend.

Bij de technische proef eindigt Hanne op de derde plaats met haar michelettes, een vorm van cigarettes russes met een streepjespatroon en een vulling van ganache. Maar haar spektakelstuk – een two-faced-cake (een cake die uit twee verschillende helften bestaat) – kan niet overtuigen.

Het beste nieuws was er voor Jimmy. Hij heeft de eerste titel van beste bakker in dit vijfde seizoen van Bake off gewonnen.

(eadp)