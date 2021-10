In ‘Thuis’ breekt er opnieuw brand uit

Wat is een soap zonder zijn dosis drama? Dinsdagavond werd duidelijk dat Peter en Femke op scheiden staan, nu ziet het ziet ernaar uit dat vuur dit keer weer de grote schuldige zal zijn. Dat is hoe ‘Thuis’ woensdagavond geëindigd is: met stevige vlammen in Bar Madam.

Nog geen jaar geleden sloeg het noodlot toe bij Frank en Simonneke in ‘Thuis’. Een grote brand legde hun iconische huis in de as. Nu lijkt het dat ze opnieuw met een brand geconfronteerd worden. Op het einde van de aflevering woensdagavond is er immers een brandbom in Bar Madam binnengegooid door het raam. De ingang van het café staat meteen in lichterlaaie en het vuur begint zich te verspreiden.

Boven diezelfde Bar Madam wonen Frank en Simonneke, die net daar zijn komen wonen toen hun eigen huis opgegaan is in vlammen. Is hun nu hetzelfde lot beschoren en raken ze opnieuw alles kwijt? Of kan een ramp dit keer vermeden worden? Het wordt bang afwachten tot de aflevering donderdagavond. (eadp)