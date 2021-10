Politievakbonden activeren stakingsaanzegging na onderhandelingen over pensioenregeling

De vakbonden bij de politie, VSOA, NSPV, ACV en ACOD, hebben woensdag een stakingsaanzegging geactiveerd die tot 1 december geldig is. Aanleiding is de houding van de overheid over voorstellen van de vakbonden over de NAVAP-regeling, oftewel de “non-activiteit voorafgaand aan de pensionering”, een soort vervroegd pensioen.