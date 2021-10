Ministers buigen zich zaterdag over derde prik

Op de agenda staat wellicht verder bestuderen van de quarantaineregels voor minderjarigen en de derde prik van het coronavaccin. “Eerst moet de Taskforce Vaccinatie zich daarover uitspreken”, klinkt het.

Eén van de zaken die zaterdag wellicht voor het eerst aan bod komt is de boosterprik. Dat zal in eerste instantie vooral over het zorgpersoneel gaan. Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, zag nog niet veel wetenschappelijk bewijs voor het nut van een derde prik. Maar vooral de Vlaamse regering is erop gebrand. “Het komt wellicht aan bod, maar of er al beslist wordt, durf ik niet voorspellen”, klonk het bij een minister na afloop van het IMC op woensdag.

(agy)