Samen hebben ze bijna 3 miljoen volgers op TikTok: deze influencers nemen hun intrek in ‘The social house’

Komende zaterdag gooit ‘The social house’ opnieuw zijn deuren open. In die internetreeks moeten Vlaamse influencers – of liever: content creators – samenleven in een vakantiehuis. Vorig jaar werd het eerste seizoen vroegtijdig stopgezet na kritiek: er was te weinig diversiteit onder de bewoners en net op het moment dat de coronamaatregelen weer waren aangescherpt, mochten zij hun gangetje gaan. Die opmerkingen heeft productiehuis Wunderbaar dit keer meegenomen. Dit zijn alvast populaire namen die hun opwachting zullen maken.