Niet goedkoop, maar uitstekende beeldkwaliteit: nu telewerken weer wordt aanbevolen, testte onze gadget inspector de UltraSharp Webcam van Dell

Alles komt terug en soms nog een stuk sneller dan verwacht. Nu telewerken opnieuw wordt aanbevolen, mogen we ons weer van onze beste kant laten zien in de online meeting. Ideale aanleiding om de UltraSharp Webcam van Dell uit te proberen. De 4K-cam kan uiteraard ook van pas komen voor een vlijmscherpe videoblog of een piekfijn praatje via Skype.