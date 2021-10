“Van zonsopgang tot zonsondergang alleen maar zon, opnieuw zachte temperaturen”

Donderdag zal de zon van half negen in de ochtend tot kwart na zes in de avond aan de hemel te zien zijn. Van zonsopkomst tot zonsondergang zal er namelijk geen bewolking aanwezig zijn.

De wind waait meestal matig vanuit het zuiden en voert zachte luchtmassa’s richting Limburg. Halverwege de namiddag worden maxima in de buurt van 17°C bereikt. Vooral beschut tegen de wind zal die warmte goed voelbaar zijn.

Ook in de nacht naar vrijdag zijn er amper wolken te verwachten. In tegenstelling tot wat vaak het geval is zal de wind niet luwen. Mede daardoor wordt het een zachte nacht met minima rond 11°C. Er kunnen rukwinden tot ongeveer 50 km per uur voorkomen.

