Kan je huisdier ook besmet worden door het griepvirus? Onze dierendokter geeft antwoord

Alsof COVID nog niet genoeg is, staat ook het griepseizoen voor de deur. Velen hebben al een prik gekregen of zijn van plan zich preventief te laten inenten. Maar kan dat ook voor je huisdier en kan je kat of hond überhaupt besmet worden door het griepvirus? “Niet zoals wij het kennen maar wel door een andere vorm van para-influenza”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Daar moeten zij voor worden gevaccineerd.”