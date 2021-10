Federale Politie houdt vrijdag stiptheidsacties op Brussels Airport

Bij de start van de Paasvakantie en de zomervakantie was het de douane die stiptheidsacties voerde. Nu is het aan de Federale Politie.

Na de aanslagen van vijf jaar geleden zijn er extra mensen en middelen beloofd voor de luchthaven van Zaventem. “Maar wat zien we vandaag. We rijden nog altijd met versleten auto’s rond en het personeelstekort wordt met de dag nijpender”, zegt een inspecteur ons. En er lijkt geen beterschap op komst.

De politie werft dit jaar 1.600 man aan, 400 zouden naar de Federale Politie gaan. Daarvan hoopte de Federale Politie op de luchthaven er een honderdtal te krijgen. “Maar het is lang niet zeker of er extra volk komt. Er moet bespaard worden en er moeten keuze worden gemaakt. De politie op de luchthaven vreest dat de versterking er ook nu weer niet komt. Voor ons is de maat vol”, zegt Luc Breugelmans die vast afgevaardigde bij de politie is binnen het ACOD.

Nu is het nog relatief rustig op de luchthaven omdat nog niet alle vluchten worden uitgevoerd. Maar als er niet snel extra politie komt, dreigen er volgend jaar lange wachtrijen te staan aan de controleposten.

Gevaarlijke situaties

“Wat de politie helemaal kwaad maakt is dat ze onder druk worden gezet om met het weinig volk dat ze hebben, sneller te werken. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen, dat moeten ze intussen toch beseffen”, benadrukt Breugelmans.

En nu blijkt ook nog dat de beloofde loonsverhoging er wellicht toch niet zal komen. Dat is tijdens de sectorale onderhandelingen gebleken.

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten, voeren de politiediensten vrijdag stiptheidsacties. “De politiemensen aan de grenscontroles zullen hun werk grondig doen, met mogelijke wachtrijen tot gevolg. Jammer dat dit bij het begin van een vakantie gebeurt, maar anders haalt het zeker niets uit”, klinkt het.

Wie met vakantie vertrekt wordt aangeraden om vrijdag goed op tijd naar de luchthaven te komen. Mogelijk doet ook de grenspolitie in het treinstation van Brussel-Zuid mee. Ook daar kunnen lange wachtrijen ontstaan.