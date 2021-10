In de herfst vallen de bouwstenen voor knutselwerkjes uit de bomen en ligt de knutselinspiratie voor het oprapen. We stuurden onze kinderen met een leeg eierdoosje op pad en vulden de vakjes met besjes, nootjes, blaadjes en al het herfstmoois dat we konden vinden om 5 herfstvakantieproof DIY’s uit te proberen.