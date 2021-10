“Deelnemen aan het WK zal moeilijk worden. De goesting is groot, maar de datum niet ideaal”, zegt Wout van Aert over het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville op 30 januari. Zijn collega’s wegrenners-crossers twijfelen niet. Voor Tom Pidcock is het WK een hoofddoel en in het kamp van Mathieu van der Poel zijn de jetlag en reis naar Amerika “geen issue.”