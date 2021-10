Hicham Chaib schuldig bevonden aan terroristische moord in Syrië

Sharia4Belgium-kopstuk Hicham Chaib (40) is door de assisenjury in Antwerpen schuldig bevonden aan een terroristische moord in Syrië. Chaib is al jaren spoorloos. Hij werd een paar keer doodverklaard, maar hard bewijs dat hij echt is overleden, kwam er nooit.

Enkele dagen na de terreur van 22 maart 2016 dook een IS-filmpje op waarin Hicham Chaib de aanslagen in Brussel en Zaventem verheerlijkte. “Na één aanval zijn jullie geterroriseerd en leven jullie in angst”, zegt Chaib. Hij wijst in de video naar een drukke straat in het Syrische Raqqa. “Jullie bombardementen hebben deze stad niet klein kunnen krijgen.”

Op het einde van het filmpje staat hij in een donkere ruimte, met een pistool in zijn handen. Voor hem zit een gevangene in een oranje pak geknield op de grond. Wat volgt, is een koelbloedige executie met twee schoten in het hoofd. De gevangene valt voorover op de grond. Voor die terroristische moord werd Chaib bij verstek naar het hof van assisen verwezen.

Chaib groeide op in Borgerhout en was de rechterhand van Fouad Belkacem, de leider van de terroristische groep Sharia4Belgium. Hij was ook een van de aanstokers van de rellen op de Turnhoutsebaan in 2012, tijdens de Reuzenstoet. Hij werd in 2015 tot vijftien jaar cel veroordeeld op het grote proces tegen Sharia4Belgium en zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.

Hij liet op het proces toen verstek gaan. Hij was twee jaar daarvoor al met tientallen andere Sharia4Belgium-aanhangers naar Syrië getrokken om er zich aan te sluiten bij IS. Hij werkte zich op tot hoofd van de religieuze politie in Raqqa en dook geregeld op in propagandafilms van IS.

Chaib is al jaren spoorloos en werd al herhaaldelijk dood verklaard, maar concrete bewijzen voor zijn overlijden zijn er nog niet. Hij staat nog altijd internationaal geseind.