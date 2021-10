Hitler is dood. — © TV Limburg

Het Hasseltse theatergezelschap Nieuwstedelijk staat op de planken met de voorstelling genaamd 'Hitler is dead, I repeat, Adolf Hitler is dead'. De naam van het stuk refereert naar de eerste woorden van BBC radio om zo de dood van Hitler aan te kondigen op 30 april 1945. Meteen ook de start van de processen van Neurenberg waar alle nazileiders terecht stonden. De debatten en grote meningsverschillen heeft het Nieuwstedelijk verzameld in een voorstelling.