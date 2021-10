Horeca Vlaanderen: coronapas is kleine inspanning voor geslaagd najaar in de horeca. — © TV Limburg

Net zoals deze restaurantuitbater is Horeca Vlaanderen teleurgesteld met de mondmaskerplicht voor het personeel. Maar ze voegen er wel aan toe dat het positieve gevoel overheerst. Want klanten kunnen met een positief, veilig gevoel op café en restaurant blijven gaan. En dat is essentieel na al de moeilijkheden die de horeca tijdens de coronapandemie al te verduren kreeg zei Kaatje Goyens van Horeca Vlaanderen vanmiddag in onze studio.