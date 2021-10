Goede wijn met een graadje meer: onze wijnkenner Alain Bloeykens selecteert vier wijnen met meer dan 14 procent alcohol

Grootvader was al lang tevreden toen zijn flesje bordeauxwijn 12 % vol. alc. afficheerde. Maar vandaag kijkt nauwelijks nog iemand op van wijn met 14 of zelfs 15 % vol. op het etiket. Zelfs niet in wit. Tijden veranderen, de opwarming weet u wel. En wie zegt veel alcohol denkt meteen aan zwoele wijn, vaak onevenwichtige wijn met een gebrek aan frisheid. Wij plukten vier wijnen met 14 % of meer uit de zuidelijke Rhônevallei van het schap en stelden vast dat doemdenken heus niet moet.