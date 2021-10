LIVE. Wat doen KRC Genk, STVV, Lommel en Belisia in de 1/16de finales van Beker van België

Met KRC Genk, STVV, Lommel en Belisia komen vanavond vier Limburgse ploegen in actie in de 1/16de finales van de Croky Cup. Volg de wedstrijden hier live:

Winkel Sport - KRC Genk (20u)

KRC Genk verkeert in crisis. Na vijf nederlagen op een rij hoopt blauw-wit vanavond op succes in de 1/16de finales van de Croky Cup. De bekerwinnaar van vorig seizoen moet daarvoor winnen op het veld van eerstenationaler Winkel Sport. Lukt dat? Of duwen de West-Vlaamse amateurs Van den Brom en co nog wat dieper in de put?

Volg de wedstrijd hier live.

Seraing - STVV (20u)

STVV maakt de korte verplaatsing naar Seraing. Coach Bernd Hollerbach gaat roteren tegen de promovendus, die momenteel zestiende staat in de Jupiler Pro League. Kunnen de Kanaries ook zonder enkele vaste waarden doorstoten naar de volgende ronde van de Croky Cup?

Volg de wedstrijd hier live.

Charleroi - Lommel (20u)

Lommel SK staat voor een verre en moeilijke verplaatsing. Groen-wit neemt het in de 1/16de finales van de Croky Cup immers op tegen eersteklasser Sporting Charleroi. Kunnen de Noord-Limburgers stunten?

Volg de wedstrijd hier live.

AA Gent - Belisia (20u)

Fusieclub Belisia neemt het in de zestiende finales van de Beker van België op tegen AA Gent. Een verplaatsing die leeft, want maar liefst 800 Bilzense supporters zijn afgezakt naar de Ghelamco Arena. Kunnen de troepen van Luc Nilis schitteren op hun hoogdag?

Volg de wedstrijd hier live.