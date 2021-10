Eerste Amerikaans paspoort met X als geslacht uitgegeven

De Verenigde Staten hebben een eerste paspoort uitgegeven waarin het geslacht van de houder is aangemerkt met X. Dat wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling voor Amerikanen die non-binair zijn en zich dus niet als man of vrouw identificeren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is toegewijd aan “het bevorderen van de vrijheid, waardigheid en gelijkheid van alle mensen, onder wie die van lhbti’ers”, zei een woordvoerder bij de bekendmaking van de paspoortuitgifte. President Joe Biden beloofde eerder dat zijn regering rechten van de lhbti-gemeenschap (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksen) als prioriteit zou behandelen.

Voor Amerikanen in het buitenland geldt dat zij begin volgend jaar paspoorten kunnen aanvragen waarin bij het geslacht X staat. Wereldwijd geeft slechts een beperkt aantal landen dit soort identiteitsdocumenten uit. Volgens een in Londen gevestigde belangengroep kunnen mensen in zeker elf landen X of ‘overig’ in hun paspoort laten zetten.