KRC Genk verkeert in crisis. Na vijf nederlagen op een rij hoopt blauw-wit vanavond op succes in de 1/16de finales van de Croky Cup. De bekerwinnaar van vorig seizoen moet daarvoor winnen op het veld van eerstenationaler Winkel Sport. Lukt dat? Of duwen de West-Vlaamse amateurs Van den Brom en co nog wat dieper in de put?