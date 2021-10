Weyts is gewonnen voor versoepeling test- en quarantaineregels in onderwijs

Ben Weyts is voorstander van een versoepeling in het test- en quarantainebeleid voor de scholen. Zo liet hij uitschijnen in het Vlaams Parlement. De huidige maatregelen zijn volgens Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, “onwerkbaar”.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zit momenteel samen met de onderwijspartners om de maatregelen in de scholen bij te schaven. Aan Franstalige kant is al beslist om het mondmasker opnieuw in te voeren op de middelbare school, maar Weyts wil niet vooruitlopen op de Vlaamse plannen. In het parlement liet hij wel al verstaan als antwoord op verschillende vragen dat hij zal pleiten voor een versoepeling van de test- en quarantaineregels.

“Enerzijds willen we maximaal scholen openhouden met minimale beperkingen voor kinderen en jongeren. Anderzijds zullen we altijd onze verantwoordelijkheid nemen en moeilijke beslissingen nemen daar waar dat nodig is”, zei Weyts. Maar volgens de minister worden kinderen soms nodeloos en zonder symptomen in quarantaine geplaatst.

Hij deelt in de bezorgdheid van Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In een persbericht zei die dat “de situatie zoals ze vandaag in onze basisscholen is, waarbij quarantaines zich opstapelen en we van de ene schoolsluiting naar de andere gaan, niet houdbaar is.”

Lopend vuurtje

Doordat kinderen nog niet gevaccineerd zijn, verspreidt het coronavirus zich als een lopend vuurtje in de lagere scholen. Daardoor moeten ook scholen steeds vaker tijdelijk en soms preventief sluiten. Boeve: “Organisatorisch staan onze directies en leraren onder te grote druk om hun school draaiende te houden en ook ouders laten weten dat het voor hen onwerkbaar wordt.”

Net als Weyts streeft de katholieke onderwijskoepel naar een “zo normaal mogelijk schooljaar”, waarbij de huidige test- en quarantaineregels versoepeld worden. “Wat is precies het risico van kinderen die besmet raken? De besmettingscijfers onder de kinderen stijgen, maar er zijn nauwelijks ziektesymptomen. Daarmee moeten we rekening houden”, klinkt het. Boeve hoopt dat er naar alternatieve oplossingen gezocht kan worden waarbij het risico op besmetting van kinderen op niet-gevaccineerden en risicogroepen verlaagd wordt.

Mondmasker op?

Een mondmasker in de klas vindt Boeve geen oplossing. “Onderzoek wijst uit dat onze schoolteams de leervertraging voor wiskunde en wetenschappen konden beperken, maar voor de taalvakken zijn mondmaskers op de schoolbanken erg nefast en neemt de leervertraging enkel toe.” Coronacommissaris Pedro Facon vindt dan weer dat de herinvoering van het mondmasker “geen taboe mag zijn”. Hij pleit ook voor strengere normen op het vlak van ventilatie en luchtkwaliteit.

In het Franstalig onderwijs is woensdag beslist dat de mondmaskers in de middelbare school voor iedereen in de klas weer op moeten. In de lagere scholen zal dat enkel voor de leerkracht gelden. Die maatregelen gaan in na de herfstvakantie.

Vaccinatie van kinderen

Momenteel worden kinderen onder twaalf jaar nog niet gevaccineerd, maar daar moet volgens Boeve snel verandering in komen. “Uiteraard moet het European Medicine Agency nog haar goedkeuring geven, maar de eerste berichten zijn daarover hoopvol”, zegt Boeve. Coronacommissaris Pedro Facon gaf recent aan dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) hierover tegen het einde van het jaar een advies zal geven.