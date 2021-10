Geboortehuis van Maradona wordt nationaal monument in Argentinië

Het huis waar Diego Maradona zijn eerste levensjaren doorbracht, wordt in Argentinië een nationaal monument. De beslissing werd woensdag officieel bekrachtigd door de Argentijnse overheid.

Het bescheiden huis ligt in de wijk Villa Fiorito, in het zuiden van Buenos Aires. Vandaag siert een muurschildering van Maradona de gevel van de woning.

Maradona werd geboren op 30 oktober 1960. In 1986 schonk hij zijn land de wereldtitel in Mexico. Op 25 november 2020 overleed Maradona na een hartfalen. Twee weken eerder had hij een hersenoperatie ondergaan. De omstandigheden die tot zijn dood leidden, werden nadien het onderwerp van een uitgebreid onderzoek.

Maradona heeft zijn bescheiden afkomst nooit weggestoken. Hij keerde nog regelmatig terug naar Villa Fiorito, waar hij zijn eerste stapjes op een voetbalveld zette.