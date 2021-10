Collega deelt laatste foto van Halyna Hutchins voor ze overleed door kogel van Alec Baldwin

”Dit is de laatste foto met Halyna op de set”, schrijft Serge Svetnoy, die als elektrieker werkte op de set van Rust, op Facebook. Het is wellicht het laatste beeld dat gemaakt is van de cameraregisseur voor ze door een kogel uit het wapen van hoofdrolspeler Alec Baldwin om het leven kwam. Dat wapen had losse flodders moeten afvuren, maar om een nog te achterhalen reden kwam er een echte kogel uit.

De foto werd gemaakt in een klein kerkje op de ranch in New Mexico waar de film opgenomen werd. Je ziet verschillende mensen rond Baldwin staan, met Hutchins het dichtst bij het fototoestel met haar gezicht naar Baldwin. Hoe lang daarna de schietpartij zich voordeed, is niet duidelijk.

(lees verder onder de foto)

Diezelfde Svetnoy had deze week al een emotionele post gedaan op Facebook. “Ik ben heel dankbaar aan iedereen voor de steun en het medeleven”, schreef hij daarin, waarna hij uitlegde dat hij aan bijna alle films van Hutchins meewerkte en hij haar als een vriendin beschouwde. “Ja, ik stond zij aan zij met haar toen het fatale schot haar leven eiste”, schrijft hij. “Ik hield haar in mijn armen terwijl ze aan het sterven was. Haar bloed hing op mijn handen.”

Volgens hem is het fatale ongeval te wijten aan “nalatigheid en een gebrek aan professionalisme”. “De persoon die het wapen moest controleren heeft dat niet gedaan, de persoon die had moeten aankondigen dat een geladen pistool op de set was deed dat niet en de persoon die het wapen had moeten controleren voor het op de set kwam heeft dat niet gedaan. En iemands dood is het resultaat.”