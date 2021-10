1/16de finales van de Croky Cup zonder verrassingen? Daarvoor moeten we al terug naar 2017

Eruit gekegeld worden in de eerste ronde van de beker door een ploegje van bakkers, beenhouwers, bankbediendes en elektriciens: het is de ergste nachtmerrie voor elke profclub en zelfs de grootste clubs van het land maken het wel eens mee. Voor de laatste keer dat alle eersteklassers de 1/16de finales van de Croky Cup wel overleefden, moeten we al terug naar 2017. Bekervoetbal, het blijft een speciaal beestje. Een overzicht van de amateurstunts van de afgelopen vijf seizoenen.

2020-2021:

Olympic Charleroi (eerste nationale) - Zulte Waregem 1-0

Voor de laatste bekerblamage van een eersteklasser moeten we niet ver terug in de tijd. Olympic Charleroi - Zulte Waregem was ook een ‘blij weerzien’ tussen Olivier Deschacht en Mohamed ‘Momo’ Dahmane (ex-Club Brugge, Genk en Bergen), die op z’n 39ste tegelijk sportief directeur en speler is bij Olympic. Dahmane noemde Deschacht in 2008 nog “de slechtste verdediger ooit” nadat ze het destijds aan de stok kregen tijdens Mons - Anderlecht.

Essevee kreeg geen grip op de wedstrijd en dik tien minuten voor tijd zorgde Delbergue voor het enige doelpunt van de avond. Momo Dahmane haalde zijn gram en Olympic Charleroi stootte door, maar in de volgende ronde bleek Eupen een maatje te groot.

© BELGA

2019-2020:

Cercle Brugge - US Rebecquoise (tweede amateur) 0-1

Een jaar eerder was het Cercle Brugge die als enige eersteklasser uitgeschakeld werd in de 1/16de finales. Na tien minuten zette Cyril Rosy de amateurs uit Waals-Brabant op voorsprong en daar kon Cercle niets meer aan veranderen. Als middenmoter in de tweede amateurklasse schopte US Rebecquoise het tot ieders verbazing tot de 1/8ste finales van de Croky Cup, waarin ze het in een droomaffiche mochten opnemen tegen Standard Luik. Het sprookje van Rebecquoise eindigde dan wel op Sclessin.

© BELGA

2018-2019:

Het seizoen der verrassingen. Liefst drie amateurploegen knokten zich in 2018-2019 tot in de 1/8ste finales van de Croky Cup: Mandel United (tweede amateur), Knokke en Deinze (eerste amateur). Drie verrassingen van formaat, maar vooral ook drie blamages voor onze eersteklassers.

Waasland-Beveren – Mandel United (tweede amateur) 1-2

De spelers van Mandel United die het tegen Waasland-Beveren opnamen waren echte amateurs en de trainer, Lieven Gevaert, stond daags nadien gewoon weer voor de klas. Het bekersprookje van de West-Vlamingen eindigde in de volgende ronde op het veld van Sint-Truiden.

© BELGA

Standard Luik – FC Knokke (eerste amateur) 1-2

In tegenstelling tot Mandel United, dat met voorzichtige ambities naar Beveren afzakte, ging Knokke naar Sclessin om van de ervaring te genieten. Voor Standard was de beker een hoofddoel en dus koos Michel Preud’homme ervoor om niet te roteren. Toch slaagden de Rouches er niet in om de ploeg uit Eerste Amateur opzij te zetten. De spelers en staf van Knokke beleefden de dag van hun leven op Sclessin. In de volgende ronde werden de West-Vlamingen uitgeschakeld door Union.

© BELGA

KMSK Deinze (eerste amateur) – Club Brugge 2-0

Mocht Club Brugge woensdagavond opnieuw verliezen van Deinze, zou de blamage al iets kleiner zijn. Het Deinze van vandaag is niet meer het Deinze van in 2018. De Oost-Vlamingen zijn uitgegroeid tot profclub, vaste waarde in 1B en stiekem dromen ze zelfs al van de hoogste Belgische voetbalklasse.

In 2018 stootte een veredeld B-elftal van Club Brugge op een stevig collectief van Deinze en stonden de Bruggelingen aan de rust met 1-0 achter. Coach Ivan Leko probeerde de situatie in de om te keren door Arnaut Danjuma, Hans Vanaken en Wesley voor de leeuwen te gooien, maar Deinze hield stand en wist twintig minuten voor tijd zelfs nog een tweede keer te scoren. In de volgende ronde moesten de Oost-Vlamingen wel de duimen leggen voor Eupen.

© BELGA

2017-2018:

Het laatste seizoen waarin geen enkele eersteklasser sneuvelde in de 1/16de finales.

2016-2017:

ASV Geel (eerste amateur) – Standard 2-1

Twee jaar voor de uitschakeling tegen Knokke was Standard al eens tegen de lamp gelopen. Op het veld van Geel stonden de Rouches aan de rust al twee doelpunten in het krijt. Na de pauze kon invaller Benito Raman nog milderen tot 2-1, maar daar bleef het dan ook bij.

Twee bekende gezichten uit het Belgische voetbal waren op dat moment nog actief bij de amateurs van ASV Geel: Nicky Hayen was trainer, de 19-jarige Casper De Norre basisspeler. De Norre speelde nog in de jeugd van Standard, maar werd er doorgestuurd. Tijdens het bekerduel nam hij op gepaste wijze - met een assist en de overwinning - revanche. In de volgende ronde zorgde Geel bijna voor een nieuwe stunt. De Kempenaars dwongen verlengingen af tegen Zulte Waregem en moesten zich pas in de 118de minuut gewonnen geven.

© Raymond Lemmens