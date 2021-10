“To infinity and ...”: Pixar deelt eerste beelden van ‘Lightyear’

Op de tonen van David Bowies ‘Starman’ heeft Pixar een eerste trailer van ‘Lightyear’ gedeeld met de wereld en de rest van het universum. De spin-off van de ‘Toy story’-franchise gaat over Buzz Lightyear, de “échte” versie. In de Pixar-film zal het verhaal verteld worden van de menselijke legende waar het speelgoed op gebaseerd is. Acteur Chris Evans verleent zijn stem aan de Space Ranger. De film komt in juni 2022 in de zalen.