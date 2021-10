Gordon is weer vrijgezel: “Helaas is ons sprookje ten einde gekomen”

De Nederlandse zanger en tv-persoonlijkheid Gordon Heuckeroth (53), die onlangs naar Dubai is geëmigreerd met zijn vriend Jeffrey (24), laat woensdag via Instagram weten dat hun relatie voorbij is. “Ons sprookje is ten einde gekomen.”

Het jurylid van K2 zoekt K3 postte woensdag een foto van hen samen om het nieuws wereldkundig te maken. “Helaas is ons sprookje ten einde gekomen en hebben Jeffrey en ik besloten toch ieder onze eigen weg te volgen. We hebben een geweldige tijd samen gehad en kijken daar met alle plezier op terug.”

“We blijven goede vrienden en wensen elkaar niets dan goeds toe”, voegt hij er nog aan toe. “Jeffrey is inmiddels weer in Nederland en ik reis op dit moment naar Brussel voor tv-opnames. We vinden het beiden heel jammer maar het is wat het is. Mijn avontuur in Dubai zet ik onverminderd door.”

Gelukkig hoeft Gordon niet eenzaam te zijn in Dubai: zijn “grote liefde” hondje Toto is er vorige week woensdag gearriveerd.