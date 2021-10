Hein Vanhaezebrouck duldt in bekerduel met Belisia geen onderschatting of nonchalance

AA Gent neemt het woensdagavond op tegen de ploeg van Luc Nilis. Enfin, tegen Belisia Bilzen. Maar sinds het resultaat van de bekerloting bekend werd gemaakt lijkt de gemiddelde sportliefhebber toch vooral de naam van de voormalige Rode Duivel onthouden te hebben die er aan de slag is als coach: “Het is normaal dat men op die bekende figuur focust”, weet ook Hein Vanhaezebrouck. “Maar het zullen de voetballers zijn die het moeten doen. Voor hen wordt het een unieke ervaring om in de Ghelamco Arena te spelen.”