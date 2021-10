West Ham gaat van Olympisch Stadion het grootste clubstadion van Londen te maken

Er zullen 2.500 extra plaatsen worden toegevoegd. Daarmee zal het Olympisch Stadion een grotere capaciteit hebben dan het Emirates Stadium van Arsenal en het Tottenham Hotspur Stadium. De komende jaren wil de club haar capaciteit verder verhogen tot 67.000 plaatsen.

Traditieclub West Ham verkocht dit seizoen tot dusver in elke Premier League-thuiswedstrijd haar stadion volledig uit. De club verhuisde in 2016 van het sfeervolle, maar kleine, Upton Park naar het Olympisch Stadion, waar in 2012 de Olympische Spelen werden gehouden.

De Hammers eindigden vorig seizoen knap zesde in de Premier League en plaatsten zich zo voor de groepsfase van de Europa League. Daar is Racing Genk dit seizoen een van de tegenstanders. Vorige week verloren de Limburgers in Londen nog met 3-0. Momenteel is de Londense club in de Premier League ook opnieuw vierde.