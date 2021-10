Souâd Feriani in haar nieuwe winkel in Antwerpen. — © Souâd Feriani

De Hasseltse designer Souâd Feriani (51) is straf bezig. Na Hasselt opende ze een tweede boetiek in Antwerpen, en ze lonkt naar het buitenland. Met haar perfecte shirt wil ze iedere vrouw doen stralen. Échte vrouwen: “Ik ontwerp altijd met Kristel, Sonja en Jenny in mijn achterhoofd.”