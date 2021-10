Taliban willen crisis afwenden en maken voedselimport goedkoper

De taliban hebben maatregelen genomen om een dreigende voedselcrisis tijdens de winter af te wenden. De nieuwe machthebbers in Afghanistan maken het veel goedkoper om levensmiddelen uit het buitenland te halen. Ook hebben ze een “voedsel-voor-arbeid-programma” bekendgemaakt in hoofdstad Kaboel.

De moslimextremisten grepen in augustus de macht en moeten nu het hoofd bieden aan de grote economische problemen in hun land. Het Wereldvoedselprogramma waarschuwde deze week dat meer dan de helft van de bevolking de komende maanden honger kan lijden. Dat betekent volgens topman David Beasley van het Wereldvoedselprogramma dat miljoenen Afghanen deze winter moeten beslissen of ze willen verhongeren of vertrekken naar het buitenland.

Afghanistan is voor de voedselvoorziening grotendeels afhankelijk van import en buitenlandse hulp. Het ministerie van Financiën van het nieuwe regime heeft inmiddels bekendgemaakt dat de importheffingen op voedsel fors omlaag gaan. Het tarief bij het importeren van een ton meel gaat van ruim 3.000 afghani naar 1.000 afghani, omgerekend bijna 10 euro. Ook bij het invoeren van kookolie en suiker hoeft fors minder afgedragen te worden aan de Afghaanse schatkast.

De taliban kondigden deze week ook een ander programma aan om de problemen te verlichten. Het is de bedoeling dat 40.000 mensen werk krijgen aangeboden waar ze voor betaald krijgen in levensmiddelen.