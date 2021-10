Zesdaagse van Gent: Iljo Keisse en Mark Cavendish vormen opnieuw een koppel

Als duo wonnen ze in het verleden één Zesdaagse, in 2014 in Zürich. Ze reden twee maal samen in Gent. In 2014 werden ze tweede, in 2019 vierde.

Keisse won als ‘Keizer van ‘t Kuipke’ de Zesdaagse in Gent al zeven keer. Cavendish won in Gent in 2016, aan de zijde van Bradley Wiggins.

Michael Morkov, de lead-out van Cav op de weg, doet ook mee aan de Zesdaagse van Gent. De Deen vormt een team met zijn landgenoot Lasse Norman Hansen. Vorige week verlengden die twee hun wereldtitel op de ploegkoers op het WK in Roubaix.

Andere topduo’s om naar uit te kijken in Gent volgende maand zijn Jasper De Buyst/Roger Kluge en Kenny De Ketele/Robbe Ghys, de titelverdedigers in het Kuipke en bronzenmedaillewinnaars in Roubaix op de ploegkoers. De Ketele, die eind dit seizoen een punt achter zijn carrière zet, veroverde twee medailles op het WK in Roubaix met ook nog zilver in de puntenkoers.