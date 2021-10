Chris Dusauchoit voor rechter in geschil met buurman: “Ik weet dat ik hem pijn heb gedaan”

Het openbaar ministerie heeft woensdag een cursus sociale vaardigheden en een voorwaardelijke strafopschorting gevorderd tegen televisiemaker Chris Dusauchoit, voor feiten van belaging. Dusauchoit bestookte in 2018 en 2019 zijn buurman met berichten en telefoons, naar aanleiding van de ruzie tussen de twee over het veebedrijf van de buurman in Sint-Pieters-Rode. Er werd ook een schadevergoeding van 7.500 euro gevorderd.