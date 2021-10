OPROEP. Wil jij deel uitmaken van ons HBvL-supporterspanel?

Ben je al een decennium abonneehouder bij je favoriete voetbalclub? Of heb je dit seizoen voor het eerst een abo gekocht? Trek je elke week met je zoon, vader, moeder of dochter naar het stadion? Of prijkt op je schouder een tattoo van het clubembleem?

Mogelijk ben jij dan de geknipte persoon om te zetelen in ons HBvL-supporterspanel. Dit panel brengen we samen op de redactie om te praten, overleggen, discussiëren over hoe het is om anno 2021 voetbalsupporter te zijn en waar we met het Belgische voetbal naartoe moeten.

Schrijf je hier snel in! Als je uitgekozen wordt, krijg je binnenkort een seintje.