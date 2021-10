De ‘chunky boots’ zijn overal, maar hoe combineer je ze?

Op de catwalk, in de etalage en gewoon in jouw schoenenkast: de ‘chunky’ of stoere boots kan je onmogelijk niet gezien hebben. Deze stevige laars, te verkrijgen in tal van kleuren en hoogtes, heeft een dikke zool en kan alle weersomstandigheden aan. Maar hoe combineer je ze? En passen de laarzen ook onder een meer romantische jurk? Styliste Sofie Reekmans legt het uit.

Wandel je door de winkelstraten, dan is de kans groot dat je de stoere boots meer dan eens ziet opduiken. En niet alleen bij tienermeisjes en fashionista’s. “Ook volwassen vrouwen kunnen de trendy schoenen perfect dragen”, zegt Styliste Sofie Reekmans van Outside-In. “Maar dan zou ik er een elegant element aan toevoegen in de vorm van een hemdbloes, een geklede jas of broek of mijn persoonlijke favoriet: een trenchcoat. Betrek er dus sowieso een stijlvol element bij om tegengewicht te bieden. ”

Ga je voor een skinny jeans, dan oogt het geheel meteen heel jong. “Ga je voor een skinny jeans met bijvoorbeeld scheuren in, in combinatie met de boots en een casual look, dan ga je er heel jong uitzien, en dat is niet geschikt voor elke leeftijdscategorie.”

De boots kan je ook combineren met een vrouwelijke jurk. “Dat is zelfs leuk. Hierdoor combineer je het vrouwelijke met het stoere element. Het geeft het geheel net iets meer pit en als kers op de taart kan je aan dat jurkje ook nog een lederen jasje toevoegen.”

Kies je voor de stoere, hoge boots met veters, kies dan voor een panty in dezelfde kleur. “Het gaat je benen verlengen, want als je voor een verschillende kleur kiest, dan worden je benen in twee gehakt en lijk je kleiner. Bij enkellaarzen kom je daar wel mee weg.”

Zacht en stoer tegelijk

© Zara

Crèmekleurige gewaxte laarzen met sierstiksels en een ronde neus. 69,95 euro bij Zara

www.zara.com

Stretchlaarsje met trackzool. 39,99 euro bij Close-up

www.close-up.be

© Sacha

Zwarte hoge laarzen. 178,99 euro bij Sacha

www.sacha.be

© de Bijenkorf

Een stevige boot met hak en logo van Chloé. 695 euro bij de Bijenkorf

www.debijenkorf.be

© Michael Kors

Lederen laars met een rubberen laars. 495 euro bij Michael Kors

www.michaelkors.eu

© Guts & Gusto

Bordeaux veterboots met dikke zool. 39,99 euro bij Guts&Gusto

www.gutsgusto.com