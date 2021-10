Lara Salden verliest openingsronde in Franse Poitiers

Lara Salden (WTA 365) is er woensdag niet in geslaagd de eerste ronde van het ITF-toernooi in het Franse Poitiers (hardcourt/80.000 dollar) te overleven. De 22-jarige Breese verloor na één uur en vijftien minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2) van de Franse Harmony Tan (WTA 109), het tweede reekshoofd.