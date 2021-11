Het zonnetje in huis: de omschrijving is uitgevonden voor Julie Vermeire. Na haar zegetocht in Dancing with the stars wil iedereen een stukje van die glimlach. Ook CKS, het Belgische modemerk dat haar een collectie liet ontwerpen. Vader Jacques staat erbij en kijkt er vol bewondering naar. En voor Julie kan het niet hard genoeg gaan.