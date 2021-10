Peltenaar oogst lof in de VS met documentaire over spraakmakende moordzaak

Peltenaar Michiel Thomas oogst lof in de Verenigde Staten met documentaire over spraakmakende moordzaak. — © TV Limburg

Gevaarlijke situaties voorkomen én levens redden. Dat is wat de Peltse documentairemaker Michiel Thomas wil doen met z'n nieuwste film Gemmel en Tim. De documentaire vertelt het verhaal van de moord op twee Afro-Amerikaanse, homoseksuele mannen. Een persoonlijke verhaal ook want Michiel Thomas verhuisde jaren geleden naar Hollywood en leerde er één van de slachtoffers persoonlijk kennen. Via zijn film hoopt Michiel Thomas de ogen van heel wat mensen te openen zodat deze verhalen in de toekomst niet meer verteld moeten worden.