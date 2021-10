Ook de Limburgse horeca-uitbaters zijn tevreden over de invoering van de coronapas. Zij hopen wel dat ze de komende dagen uitleg krijgen over hoe ze het Covid Safe Ticket van bezoekers precies kunnen controleren vanaf 1 november. Waar de café-en restauranthouders wel ontgoocheld over zijn is het feit dat het personeel opnieuw een mondmasker moet dragen.