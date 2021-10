Britse agent die levenslang kreeg voor moord op Sarah Everard gaat in beroep tegen veroordeling

De 48-jarige Wayne Couzens, een voormalige agent van de Metropolitan Police in Londen, ontvoerde de vrouw op 3 maart van dit jaar toen ze onderweg naar huis was in het zuiden van Londen. De twee kenden elkaar niet. De agent was die avond in een huurauto op zoek naar een vrouw om te verkrachten en te vermoorden, en deed alsof hij Everard wilde arresteren. Hij reed met haar naar Kent, waar hij haar met zijn politieriem wurgde en haar lichaam verbrandde.

De man werd op 30 september veroordeeld tot een levenslange celstraf. De moord leidde tot grote publieke verontwaardiging onder vrouwen, die vervolgens op sociale media massaal hun ervaringen deelden met intimidatie en gevaar op straat.