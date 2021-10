Covid Safe Ticket wordt verplicht in bioscopen, mondmaskers mogen wel af

Het Overlegcomité besliste dinsdag om het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 1 november uit te breiden. Aangezien de Brusselse en Waalse regering vervolgens beslisten om dat CST te verplichten vanaf 50 bezoekers, kiest de bioscoopsector er zelf voor om dat ook in Vlaanderen te vereisen.

“Voor de veiligheid van het publiek en het personeel in de bioscopen, is besloten om aan alle bioscoopuitbaters van het land te vragen om vanaf het begin van de herfstvakantie op 29 oktober, het CST te controleren voor elke voorstelling, ongeacht het aantal bezoekers”, aldus de Federatie van Cinema’s van België. “We kiezen voor deze duidelijke en makkelijk aan het publiek te communiceren regel. De controle van het CST zal het mogelijk maken om het mondmasker af te zetten, zodat het publiek ten volle kan genieten van de film en van snacks en drankjes in de zaal. We zijn van mening dat deze in het ganse land geldende uniforme regel de duidelijkheid ten goede zal komen, veel misverstanden aan de ingang van de bioscopen zal vermijden, en bijkomend comfort aan het publiek zal geven.”