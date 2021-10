14-jarig meisje ernstig verbrand na incident met grote steekvlam tijdens chemielessen

Bij een incident tijdens de lessen chemie in de school ’t Saam in Diksmuide raakte een veertienjarig meisje woensdagochtend ernstig verbrand. Ze werd met de MUG-heli overgebracht naar het brandwondencentrum van het UZ in Gent. “Ze liep zware derdegraads brandwonden op”, zucht haar papa.

Het incident gebeurde woensdag in de voormiddag tussen 10.30 uur en 11 uur tijdens de chemielessen in school ’t Saam campus Cardijnlaan in Diksmuide, het vroegere VTI. De veertienjarige E. volgt er een richting waarbij ze ’s ochtends wetenschapslessen had. Tijdens de chemieles liep het echter volledig verkeerd. Volgens de eerste berichten ontstond er een chemische reactie met vloeistoffen en ontstond daarbij een grote steekvlam. Het meisje kreeg die vlam vooral op haar benen. De vlam was snel gedoofd, maar de gevolgen waren zwaar. De school belde onmiddellijk de medische hulpdiensten op, waarna een ambulance en een MUG-heli van het AZ Sint-Jan uit Brugge ter plaatse kwamen.

Meteen in de douche

“Wat er precies gebeurde, moeten we nog onderzoeken”, reageert directeur Bart Laleman van de school. “Er werd onmiddellijk ingegrepen en het meisje werd de hele tijd onder de douche gestopt in de school tot de komst van de hulpdiensten. Zij hebben zich dan om haar ontfermd. Iedereen in haar klas is erg aangedaan door het incident en dat geldt zeker ook voor haar leerkracht. We hopen dat de gevolgen voor haar zullen meevallen. Op het eerste gezicht had ze vooral brandwonden aan de benen. De lessen zijn uiteraard onmiddellijk opgeschort en iedereen krijgt de nodige begeleiding.” De lessen werden niet meer hervat en de klasgenoten van het meisje hielpen nog om het overvloedige water weg te dweilen nadat het meisje lange tijd in de douche stond.

Derdegraads brandwonden

De papa van het meisje kwam meteen afgereden vanuit de woonplaats in Woumen. “Ik werd verwittigd door de school van een ernstig incident en ben meteen afgekomen”, zegt papa B.C. “Ik heb mijn dochter gezien en ze leed erg veel pijn. Ze liep zware derdegraads brandwonden op. Vooral aan de bovenbenen en aan de onderbuik. Het zal nog afwachten zijn hoe erg de schade is. Ik vervolg haar meteen naar het UZ in Gent om meer te weten over de onderzoeken.” De politie werd niet opgeroepen voor het incident.