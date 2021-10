Zin in kerst steekt dit jaar al vroeg de kop op, maar er zijn spelbrekers: “We kregen zelfs geen stalen toegestuurd”

Kerstmis zou dit jaar wel eens vroeg kunnen vallen. Van de tuin- en interieurzaak tot de verhuurder van versierde kerstbomen: iedereen bevestigt dat de drang om te knallen groot is na de kerst in ‘je bubbel + 1’ van vorig jaar. Na donkere tijden is zo’n lange aanloop naar het feest van het licht logisch, maar niet zonder risico: “Kerst is een zeldzaam goed. Melk het uit en je maakt het kapot.”