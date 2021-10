Waarom wil Max Verstappen niet meer meewerken aan Netflix-serie ‘Drive to Survive’?

Max Verstappen liet in Austin weten dat hij niet meer zal meewerken aan de Netflix-serie ‘Drive to Survive’ omdat er in de voorgaande edities een aantal dingen werden uitvergroot. Maar waar ligt de oorzaak daarvan?

De Nederlander van Red Bull liet afgelopen raceweekend in Austin weten dat hij begrijpt dat het maken van ‘Drive to Survive’ belangrijk is voor de Formule 1 om de populariteit te vergroten maar dat hij het als rijder niet leuk vind om er deel van uit te maken.

Hij vertelt dat er tijdens eerdere jaargangen wel eens een rivaliteit werd uitvergroot om de dramatiek van de reeks te verhogen en dat zint Verstappen niet, die naar eigen zeggen meer houdt van feiten en dingen die echt gebeuren.

Welke delen van de serie hij bedoelt specificeert hij niet maar wie de Formule 1 volgt kan er zich wel een beeld van vormen.

Tijdens het eerste seizoen van ‘Drive to Survive’ was Red Bull het enige team dat een race wist te winnen waar de camera’s welkom waren. Ricciardo wist in het begin van het seizoen twee races op zijn naam te schrijven terwijl Verstappen later op het seizoen de GP’s van Oostenrijk en Mexico wist te winnen.

In dat seizoen speelt Daniel Ricciardo een prominente rol en wordt Max Verstappen misschien wat minder sympathiek afgeschilderd. Tijdens de derde aflevering gaat het over de crash in Baku, waar beide Red Bull-rijders elkaar uitschakelen, de overwinning van Daniel Ricciardo in Monaco en hoe Max Verstappen daar mee omging.

Max Verstappen vergooide zijn kansen op de overwinning in het prinsdom door zijn Red Bull in de vangrails te parkeren tijdens de oefensessies. Hij legt dan aan het einde van de aflevering uit hoe hij zich voelde na de GP van Monaco.

“Ik had die race moeten winnen,” vertelde hij toen. “Het is moeilijk om het hele team zo blij te zien omdat je er zomaar bij staat. Je moet proberen te lachen en blij te zijn omdat het hele team blij is maar voor mij was dat zeker en vast het ergste moment, ik was echt niet blij. Ik had letterlijk het hele Energy Station op mijn eentje kunnen afbreken.”

Later op het seizoen was er dan het voorval met Esteban Ocon, die zich in Brazilië wilde ontdubbelen en zo Verstappen, de leider van de race, van de baan knalde. Na de race kwam het zelfs tot een handgemeen tussen de twee rijders waarbij Verstappen verklaarde dat Ocon hem uitgedaagd had.

Tenslotte kwam er op het einde van de serie een reeks beelden van rijders die naar een ander team zouden gaan en nieuwkomers voor het volgende seizoen met meteen daarna het beeld van Verstappen die zegt: “Ik denk eerlijk gezegd dat ze ons niveau zelfs niet benaderen. Ik heb er geen problemen mee, ik kijk gewoon uit naar degenen die we moeten verslaan.”

Verstappen heeft zelf nooit precies gezegd in welke delen van de reeks hij vindt dat hij verkeerd in beeld gebracht wordt. De Nederlander ziet het wel nog zitten om een documentaire te maken over zijn persoon zoals Fernando Alonso liet doen door ‘Prime’. Op die manier heeft hij meer controle over hoe hij in beeld wordt gebracht.