Een tiki tipsy met de Tiki Billie: het strand is heel dichtbij met deze rumcocktail

Tiki cocktails zijn altijd een streling voor het oog, maar ook nogal omslachtig om te maken. Dat heb je niet met onze Tiki Billie, die gooi je zonder nadenken bij elkaar. Voor meer mensen vermenigvuldig je gewoon het recept en alles kan in één keer de blender in voor een instant party. Kleine cocktailparasols en bamboe accessoires zijn geen must, maar zeer aangeraden.